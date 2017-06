heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Hitze im Auto

Bei den derzeitigen Temperaturen heizen sich Fahrzeuge rasant auf und im Innenraum werden schnell über 50 Grad erreicht. Schon ein kurzer Aufenthalt im Auto bei diesen Temperaturen kann für Menschen und Tiere lebensbedrohlich werden.

Darum wir natürlich immer wieder davor gewarnt, kein Lebewesen - wenn auch nur für einen kurzen Moment - im Fahrzeug zu lassen. Doch was tun, wenn man an einem Auto vorbeikommt, in dem zum Beispiel ein Hund ersichtlich leidet, oder gar ein Kleinkind?

Wie man sich in solchen Situationen als Passant richtig verhält, darüber informiert heute Markus Waibel.