Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Wissen Sie, dass auch in Österreich Reisanbau möglich ist? Unser Kollege Jan Matejcek besucht heute einen Reisbauern in Gerasdorf.

Ein einziger Moment kann das Leben für immer verändern. Das klingt fast phrasenhaft - aber auf die Frau, die wir jetzt kennenlernen, trifft das zu. Nach einem schweren Unfall ist sie von der sportlichen Polizistin zum Pflegefall geworden. Und hat sich zurückgekämpft in ein neues Leben.

Vorarlberg! Das Land des Bodensees, des guten Bregenzerwälder Bergkäses oder des Muntafoner Sura Käs, Bilgeri, Bregenzer Festspiele oder Michael Köhlmeier. Aber: Vorarlberg ist so viel mehr als seine Klischees. Ein neues Buch ist nämlich dem Phänomen Vintage Vorarlberg nachgegangen. Das Autorenteam hat 23 Menschen besucht und sich von ihnen von der Faszination fürs Alte erzählen lassen.

Ein Brixner kümmert sich um königliche Füße. Hubert Rabensteiner fertigt nämlich Skischuhe für saudische Prinzen und Prinzessinnen. Der Schuhmachermeister passt seit über 10 Jahren Skischuhe an. Dabei hat er auch schon für einige Skistars Skischuhe auf Maß angefertigt. So einen Auftrag wie im vergangenen Winter hat er aber noch nie bekommen.

Im Niederösterreich wird seit gestern gefochten, geritten, gesungen und getanzt: "Zorro" kämpft in Winzendorf auf der Bühne für Gerechtigkeit. Mit Maske und Cape versucht er seine große Liebe zu erobern. Und das als Musical - wir waren bei der gestrigen Premiere für Sie dabei.

Im Sport war Ex-Tennisstar Boris Becker erfolgreich, in finanziellen Dingen oft weniger. Ein Gericht in London hat ihn gestern für bankrott erklärt. Boris Becker hat das über seine Anwälte dementiert, bei uns ist heute wieder Isabella Großschopf und sie hat Boris Becker auch schon getroffen.

Ein Ohrwurm der legendären "Kern Buam" ist "der steirische Brauch". Deren Nachkommen ist das Schneiderwirt Trio, das seit vielen Jahren zu den Fixsternen der echten Volksmusik zählt. Mit ihren eigenen Liedern und jenen der "Urväter" begeistern sie ihr Publikum. Wir haben die drei Steirer in ihrer Heimat bei Voitsberg besucht.

Stargast: Joesi Prokopetz

Ab nächster Woche ist unser heutiger Stargast bei den Festspielen Stockerau in Nestroys "Lumpazi Vagabundus" auf der Bühne zu sehen. Intendant und Regisseur Zeno Stanek hat das Stück in der Tradition belassen, aber mit überraschend modernen Elementen. Wie es bei den Proben läuft - das schauen wir uns vorab an und anschließend daran begrüßen wir Joesi Prokopetz, der im Ensemble den Feenkönig Stellaris verkörpert.