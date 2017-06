Sturm der Liebe Teil 2713

William ist aufgewühlt. Weil Ella ihm ständig ausweicht, glaubt er, dass sie es nicht ernst mit ihm meint. Um sich Gewissheit zu verschaffen, will er Ella zur Rede stellen. Indes ist der Psychologe eingetroffen, der am Fürstenhof für ein besseres Betriebsklima sorgen soll. Tatsächlich gerät durch seine Sitzungen einiges in Bewegung. Während Nils sich bewusst wird, wie anziehend er Desirée findet, kommt André einem innerfamiliären Ungleichgewicht auf die Spur. Offenbar fühlt er sich seinem Bruder haushoch unterlegen.