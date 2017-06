Zeit im Bild

Merkel und Macron für engeren Zusammenhalt in der EU / Stöger fordert Erbschafssteuer zur Pflegefinanzierung / Förderkriterien für Wiener Kindergärten / Greenpeace fordert mehr Transparenz bei Verhandlungen zwischen EU und Japan / Deutschland erlaubt Bundestrojaner / Defekter Kühlschrank löste den Brand im Grenfell Tower in London aus / 34. Donauinselfest in Wien beginnt / Kleinsatellit aus Österreich erfolgreich ausgesetzt / Hitze und Unwetter in Europa