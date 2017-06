Grand Hotel Blut ist dicker als Wasser

Ein anonymer Brief mit brisantem Inhalt gerät in die falschen Hände. Diego wird seiner habhaft und erfährt auf diese Weise, dass seine Frau Alicia ihn angeblich betrügt. Derweil versucht Alicia herauszufinden, wer ihren Vater ermordet hat. Eine Untersuchung seiner leiblichen Überreste hat ergeben, dass Don Carlos mit Arsen vergiftet worden ist. Alicia verdächtigt ihren Cousin Gonzalo. Urkunden beweisen, dass sich Don Carlos auf Kosten seines Bruders unrechtmäßig bereichert und Gonzalos Vater in den Tod getrieben hat.