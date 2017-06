Am Schauplatz Gericht Zerrissene Familie

Ein großes Vermögen, eine Firma, eine wertvolle Liegenschaft, die jemand in der Familie vererben soll, das alles sind die typischen Zutaten für dramatische Gerichtsfälle. Einstmals gute Beziehungen zwischen Geschwistern, Eheleuten, Eltern und Kindern verändern sich in einer Weise, die Außenstehende kaum verstehen können. Gudrun Kampelmüller hat zwei solche Prozesse mit der Kamera beobachtet.

Bruder und Schwester besitzen gemeinsam ein großes Grundstück in Niederösterreich. Da aber nicht klar ist, wer was benutzen darf, wo die jeweiligen Besitzsphären liegen und regelmäßig Sachbeschädigungen stattfinden, kommt es seit Jahrzehnten zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Sechsstellige Beträge sind bisher an Gerichtskosten aufgelaufen, ist endlich eine Lösung in Sicht?