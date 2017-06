Eco ECO

Beliebte Altersteilzeit: der neue Weg in die Pension

Die sogenannte Altersteilzeit ist beliebter denn je: Im Vorjahr nutzten schon fast 30.000 Österreicher die Möglichkeit, zum Beispiel vor der Pension nur halb so viel zu arbeiten und trotzdem drei Viertel vom Gehalt zu bekommen. Hauptgründe für den Trend: Die Generation der geburtenstarken Jahrgänge kommt ins Pensionsalter und der Zugang zur „Frühpension“ Hacklerregelung wurde erschwert. Die positive Seite: In manchen Betrieben werden Ältere gerne in geringerem Umfang behalten, damit diese ihr Wissen an Jüngere weitergeben. Es kommt allerdings Kritik auf, dass hier Unternehmen mit Unterstützung des Arbeitsmarktservice versuchen, teures Personal abzubauen. Bericht: Christina Kronaus