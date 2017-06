heute konkret

Grillen im Freien | Grüne Versicherungskarte | Klimaschutzpreis

Durch die Sendung führt Münire Inam

Grillen im Freien Auf Grund der hohen Temperaturen und der Trockenheit ist in Österreich an vielen Plätzen das Grillen mit offenem Feuer verboten. So auch in Wien, wo die Trockenheit besonders dramatisch ist.

Ab morgen findet noch dazu das Donauinselfest 2017 statt. Das Mega-Event auf der Donauinsel wird auch dieses Jahr wieder zig Tausende Festivalfreunde locken. Doch wie sieht es da mit der Brandgefahr aus?

Judith Langasch erkundigt sich, wie in Österreich und Wien mit den Grillverboten umgegengen wird.

Grüne Versicherungskarte Mit dem Auto in den Urlaub - so machen es abertausende Österreicherinnen und Österreicher. Und so auch ein Wiener, der bei der Heimfahrt in Italien eine Verkehrskontrolle hatte. Alle Papiere hatte er parar, nur die Grüne Versicherungskarte war nicht dabei - so wie bei vielen.

Die italienischen Beamten zeigten sich von ihrer strengen Seite und der Wiener musste sogar vor der Beschlagnahme seines Fahrzeuges zittern.



Was muss man eigentlich im Ausland dabei haben um sich und sein Fahrzeug ausweisen zu können, und ist es wirklich notwendig die Grüne Versicherungskarte im Auto mitzuführen?



Diese Fragen beantwortet Verena Pronebner, Rechtsanwältin beim ÖAMTC.