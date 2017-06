heute leben

Bauen mit 90

Die Schwestern Erna Dür und Laura Jiricka aus Schwarzach in Vorarlberg sind die wohl ältesten Bauherrinnen Österreichs: Beide sind sie über 90 und haben sich trotzdem oder gerade deshalb entschlossen, zu bauen. Und zwar: Einen altersgerechten Zubau an ihr Elternhaus, in dem sie gemeinsam wohnen. Sie engagierten einen Architekten und gingen rasch ans Werk. Ein knappes Jahr hat es gedauert, bis das neue Zuhause der beiden Frauen fertig war – zwei barrierefreie Wohnungen, gebaut auf dem Fundament der Wünsche einer 94 und einer 96-jährigen Frau.