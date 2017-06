Sturm der Liebe Teil 2712

Eigentlich hatte sich Ella vorgenommen, vor der Ehe keinen Sex zu haben. Nach einem erotischen Traum von William beginnt sie jedoch an ihren eigenen Grundsätzen zu zweifeln. Um nicht weiter in Versuchung zu geraten, will Ella vorerst Abstand zu William halten. Je weiter sie sich von ihm distanziert, umso mehr bringt sich Ella aber bei ihrem Traummann in Misskredit. Indes erhitzt ein dummes Missgeschick die Gemüter am Fürstenhof dermaßen, dass sich Susan zu einer ungewöhnlichen Maßnahme veranlasst sieht.