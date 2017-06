Seitenblicke Gourmet

"Ein Star kam in die Küche..." - Die Seitenblicke begleiten in ihrer heutigen Gourmet-Ausgabe einen prominenten Gast in die Küche eines heimischen Spitzenkochs. Während die beiden ein spezielles Gericht zubereiten wird geplaudert, gescherzt, geschnitten und gekocht. Ist die prominente Küchenhilfe wirklich ein Gewinn? Und lässt sich das fertige Gericht tatsächlich den Gästen servieren?