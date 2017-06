Wahlverlierer Georg Plattner sagt der neuen Bürgermeisterin den Kampf an und verkündet, den Stickler'schen Intrigantenstadl ausräumen zu wollen. Er will die Gemeinderäte gegen Andrea aufwiegeln, doch da setzt ihn Thomas mit einem "Schwarzbuch" unter Druck, das ihm der Rechtsanwalt Koblenz übergeben hat und in dem alle Machenschaften Plattners verbrieft sind. Endgültig geschlagen, rastet Georg völlig aus. In der Zwischenzeit bekommt die Biologin Karin überraschend das Angebot, eine schon lange angestrebte Projektleitung in Afrika zu übernehmen. Sie stimmt zu, auch wenn es ihr sehr schwer fällt, Thomas verlassen zu müssen. Die Enttäuschung bei Thomas ist groß. Schließlich muntert ihn die versammelte Familie auf, sein Glück nicht einfach so ziehen zu lassen.

Hauptdarsteller Harald Krassnitzer (Thomas Stickler)

Stefan Fleming (Georg Plattner)

Nina Blum (Hedwig Prinz)

Katharina Stemberger (Andrea Plattner)

Achim Schelhas (Paul Stickler)

Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell)

Christine Ostermayer (Hermine Schnell)

Branko Samarovski (Blasius Schmalzl)

Wanda Worch (Kerstin)

Ferry Öllinger (Jakob Ressler)

Carin C. Tietze (Johanna Stickler)

Mercedes Echerer (Dr. Karin Schwarz)

Schauspieler Wolfram Berger (Martin Strasser)

Nike van der Let (Alexandra Kainz)

Coco Huemer (Ines Nowak)

Buch Thomas Baum

Sascha Bigler

Regie Walter Bannert