Report

Dabei steigt der Bedarf an ärztlicher Hilfe. Rund ein Viertel der Kinder bis 18 Jahre leidet an einer psychischen Erkrankung, stellt eine neue Untersuchung der MedUni Wien fest, aber nur die Hälfte von ihnen nimmt tatsächlich Hilfe in Anspruch. Martina Schmidt hat recherchiert, warum der Ausbau der Kinderpsychiatrie nur so langsam vorangeht.