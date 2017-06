WELTjournal + Terror - Bedrohung für Touristen

Während Städtereisen in Europa boomen ist der Tourismus in Ländern wie Ägypten, Tunesien und der Türkei dramatisch eingebrochen. Die Angst vor Terroranschläge ist zu einem entscheidenden Faktor in der Wahl des Urlaubsziels geworden – mit fatalen Auswirkungen auf die einst so beliebten Tourismusländer im südlichen Mittelemeer.