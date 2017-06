Eltern allein zu Haus: Die Winters

In jedem Ende steckt auch ein neuer Anfang. Doch liebgewonnene Gewohnheiten lassen sich nicht so leicht abstreifen. Zweiter Teil der ebenso mitreißenden wie leichtfüßig erzählten Komödientrilogie über Eltern, die sich nach dem Auszug der Kinder neu orientieren müssen.

Ein ungewöhnliches TV-Projekt erwartet die Zuseher an drei Mittwoch-Abenden auf ORF2: Die Familienkomödien erzählen aus drei Perspektiven von Eltern, für die nach der Matura der Kinder ein neuer Lebensabschnitt beginnt - mit großen Hoffnungen und unerwarteten Turbulenzen. Alles scheint jetzt möglich: Samba tanzen, nach Rio reisen oder mal wieder spontan ins Kino gehen. Doch so viel Freiheit hat auch ihre Tücken und weicht oft der ernüchternden Wahrheit, dass die traute Zweisamkeit erst wieder mühsam erlernt werden muss.

Auch moderne Geschlechterrollen sind kein Garant für ewiges Eheglück. Das erleben Walter Sittler als Lehrer und Hausmann Matthias Winter und Susanne Simon in der Rolle der lebenshungrigen Geschäftsfrau Tanja Winter im zweiten Film der Trilogie „Eltern allein zu Haus“: Für das Ehepaar folgt nach dem Auszug der Tochter die Trennung. Während er aus allen Wolken fällt, genießt sie ihren zweiten Frühling. Nicht nur die beiden erleben turbulente Zeiten, sondern auch andere Elternpaare wie die Schröders aus dem ersten Teil oder die alleinerziehende Frau Busche aus Teil drei. Ihre Lebenslinien verbindet Regisseur Josh Broecker in der Familienkomödie und spielt humorvoll mit Perspektivwechseln.

Inhalt - Teil zwei

Schöngeist Matthias ist abgeschrieben bei seiner karrierebewussten Gattin Tanja. Was früher einmal interessant war, verursacht bei ihr heute nur noch ein müdes Lächeln. Als das gemeinsame Kind den Absprung wagt und nach Berlin übersiedelt, zieht sogleich auch Tanja die Reißleine und gibt Matthias den Laufpass. Die Trennung trifft den liebenswert-chaotischen Ex-Lehrer wie ein Blitzschlag. Während Tanja wagemutig zu neuen Ufern aufbricht, startet Matthias irritiert einfallsreiche Rückeroberungsversuche.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Walter Sittler (Matthias Winter)

Susanna Simon (Tanja Winter)

Harald Krassnitzer (Bernd Schröder)

Ann-Kathrin Kramer (Sabine Schröder)

Christina Große (Sybille Merz)

Birge Schade (Andrea Praetorius)

Bernd-Christian Althoff (Sebastian)

REGIE

Josh Broecker

DREHBUCH

Nina Bohlmann

KAMERA

Eckhard Jansen

MUSIK

Maurus Ronner