*Seitenblicke Gourmet: Nicole Schmidhofer in der Magnothek & Wirtshaus am Zieregg

Auf Fischfang in die S├╝dsteiermark...

Seitenblicke – GOURMET führt uns heute an die Südsteirische Weinstraße in der Nähe der Slowenischen Grenze nach Zieregg. Die Gastgeber Rainer und Claudia WETZELHÜTTER von der MAGNOTHEK & Wirtshaus begrüßen die Österreichische Skirennläuferin Nicole „Nici“ SCHMIDHOFER. Die Hobby-Musikerin, geboren in der Steiermark, gewann heuer Gold in SUPER-G bei der WM in St. Moritz.

Gemeinsam mit Koch Daniel KORNHUBER wird eine „konfierte Forelle“ zubereitet.