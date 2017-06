Wege zum Glück Kapitel 342

Bei den van Weydens herrscht helle Aufregung. Alle sind schockiert von den Neuigkeiten, die ihnen zuteil werden. Auch Nina begreift nur langsam, was passiert ist. Einzig Ben ahnt noch nichts von der Überraschung, die ihn daheim erwartet und die seine Zukunft mit Nina komplett in Frage stellt. Ein altes Versprechen, das ihre Schwester einlöst, spornt Charlotte dazu an, Falkental für immer zu verlassen. In aller Heimlichkeit nimmt sie Abschied.



Koproduktion ZDF/ORF