kreuz und quer Dänischer Alptraum

Flüchtlinge in der Warteschleife

Mit 15 Jahren kommt Wasiullah in Dänemark an - nach einer traumatischen Flucht aus Afghanistan, die ihn durch halb Europa geführt hat. In Dänemark findet Wasiullah Menschen, die ihm helfen. Und Freunde, mit denen er auch viele unbeschwerte Momente teilen kann. Doch das Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist nur eine Zwischenstation. Der Film zeigt einen jungen Menschen, der auf der Suche nach einer neuen Heimat ist und doch nie ankommen darf in dem Land, das er sich als Heimat wünscht. Denn sein Asylantrag wird wiederholt abgelehnt. Wasiullah flüchtet nach Italien, um der drohenden Abschiebung nach Afghanistan zu entgehen. Dort hofft er auf einen positiven Asylbescheid, der ihm vielleicht auch die Rückkehr nach Dänemark ermöglichen wird. Der Film begleitet den Teenager über einen Zeitraum von fast vier Jahren und folgt ihm auch nach Italien, wo Wasiullah zunächst auf der Straße leben muss. In all dem Elend verliert der junge Mann schließlich fast die Hoffnung - die Jahre in der "Warteschleife" hinterlassen deutliche Spuren.