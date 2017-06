heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Sie ist da, die erste Hitzewelle des Jahres. Von einer Hitzewelle sprechen Meteorologen, sobald an mindestens drei Tagen in Folge die Maximaltemperatur 30 °C überschreitet. Da wir Menschen und Tiere diese Temperaturen in unserem Breitengrad nicht gewohnt sind, leiden viele darunter. Markus Waibel sucht heute nach Tipps und Tricks, wie Mensch und Tier die tropischen Temperaturen besser überstehen können.

Verkaufpartys

Die unsäglichen Kaffeefahrten sind zwar so gut wie „ausgerottet“ sagen Konsumentenschützer, aber, penetrante Werbe-Veranstaltungen gibt es aber nach wie vor. Ein immer wieder kehrender Gast in unserer Sendung ist eine Firma, die Waren rund um den Haushalt anbietet. In der Regel können diese online im Internet gekauft werden. Gerne werden aber per Telefon auch „Gastgeberinnen und Gastgeber“ angeheuert, die dann im Freundes und Bekanntenkreis eine Verkaufsparty organisieren sollen. Als Dankeschön soll es dafür eine Küchenmaschine geben. Dieses Geschenk lässt aber viele Monate auf sich warten, oder kommt gar nicht – sehr zum Ärger der Konsumenten, wie Onka Takats berichtet.