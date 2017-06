heute leben

Zwei Jahre nach Amokfahrt | Dachsteingletscher | Arnold Schwarzenegger beim Klima-Gipfel in Wien | Bäuerliches Sorgentelefon | Kochen: Gespickte Hühnerbrust | Wein & Design | Universum: Undercover unter Tieren | Naturkosmetik | Jazz-Oper | Stargast: Semino Rossi

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Heute, vor zwei Jahren, fuhr ein Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Grazer Innenstadt. Traurige Bilanz: drei Tote, darunter ein 4jähriger Bub und 36 Verletzte. Bei uns begrüßen wir den damaligen Rot-Kreuz-Einsatzleiter, Rudolf Reisner. Er war vor Ort und hatte an jenem Tag den Einsatz geleitet.

Arnold Schwarzenegger ist nicht nur einer der berühmtesten Auslandsösterreicher und Hollywoodstar, sondern auch ein Kämpfer für den Klimaschutz. Heute war der ehemalige Gouverneur von Kalifornien bei einem internationalen Klima-Gipfel in Wien zu Gast. Er sprach über seine Pläne für den globalen Klima- und Umweltschutz.

Man sagt ja dem Wein nach, das er so schmeckt wie der Weinbauer ist. Das sollte im Idealfall auch das Etikett ausdrücken. Die Wiener Designerin Cordula Alessandri versucht darum den Spirit der Winzer einfzufangen.

Blüten sehen nicht nur schön aus, sie sind auch Multitalente für die Haut, ihre Extrakte zählen zu den wichtigsten Beauty-Wirkstoffen. Was in der "Flower-Power" steckt - weiß unsere Naturkosmetikexpertin Claudia Wolff-Staudigl.

Jazz-Oper

Welches Lokal kann schon von sich behaupten, eine eigens dafür komponierte Oper zu haben? Eine Oper als Liebeserklärung an Jazzclubs und Kellerbühnen, wo der Nachwuchs nachdrängt und die Veteranen noch einmal zeigen, was sie draufhaben. Die deutschsprachige Jazz-Oper "Hochgeschätztes Tiefparterre" begnügt sich mit einem fünfköpfigen Gesangsensemble, benötigt weder Bühnenbild noch Vorhang. Der ideale Spielort verfügt über 8 m² Platz und neugierige Gäste - gestern machte die Oper in Grinzing Station und wir waren für Sie dabei.