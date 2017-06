Die Barbara Karlich Show Emanzen einst und heute: Wofür kämpft ihr noch?

Frauen in Österreich sind den Männern gesetzlich gleichgestellt. Muss für die Gleichberechtigung der Frau also heute überhaupt noch gekämpft werden? Haben Frauen nicht schon längst in den meisten Bereichen die gleiche Rechte wie Männer - oder genießen sogar mehr Vorteile als diese, wie einige von Barbaras Gästen meinen?