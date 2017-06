Seitenblicke

*Rückkehr an die Wiener Staatsoper: "Pelléas et Mélisande"/*Der Kultursommer in Laxenburg wird "HEISS" / *Der STEIRISCHE HERBST wird 50

*Rückkehr an die Wiener Staatsoper: "Pelléas et Mélisande" Die Premiere des lyrischen Dramas "Pelléas et Mélisande" von Komponist Claude Debussy wurde dieser Tage an der Wiener Staatsoper stark umjubelt. Hauptattraktion war an diesem Abend, neben dem Gesang, vor Allem der echte See auf der Bühne.

*Der Kultursommer in Laxenburg wird "HEISS" Passend zu den sommerlichen Temperaturen feierte dieser Tage das Theaterstück "HEISS" von Christian Deix und Olivier Lendl in Laxenburg Premiere. So mancher Schauspieler hätte bei der Hitze sein Bühnenoutfit - nein, am Bild ist niemand nackt - gern gegen sein Adamskostüm ausgetauscht.