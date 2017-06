ZIB

Wolfgang Schüssel und Alfred Gusenbauer sind heute im Eurofighter U-Ausschuss geladen / Auch Wien ändert nun Teile der Mindestsicherung / Der amerikanische Student Warmbier, der eineinhalb Jahre in einem Straflager in Nordkorea war, ist nun in Ohio nach seiner Rückkehr gestorben / Eine Konferenz zur Rettung des Weltklimas in Wien mit Arnold Schwarzenegger hat begonnen / Die Lage in Portugal bleibt ernst. 64 Menschen sind durch die Waldbrände umgekommen