Grand Hotel Diebische Elster

Julio sitzt als vermeintlicher Übeltäter von Cantaloa in Haft. Alles wäre halb so schlimm, würde nicht plötzlich eine Zeugin auftauchen, die Julio tatsächlich schwer belasten kann: seine Ex-Freundin Cecilia. Schon einmal hat sie Julio hintergangen. Während Angela dahinter kommt, weshalb Andrés in letzter Zeit seine Pflichten im Hotel vernachlässigt, sucht Sofia nach einer Möglichkeit, die Schwierigkeiten, in die ihr Mann durch den Dienstvertrag geraten ist, diskret und für sie beide vorteilhaft aus der Welt zu schaffen.