kulturMontag

Es ist jüngsten Umfragen zufolge das bevorzugte Reiseziel der ÖsterreicherInnen in diesem Sommer: das Land, "wo die Zitronen blühn" – und in dem Krisen und Korruption seit einer gefühlten Ewigkeit wuchern. Was ist eigentlich los bei unserem Nachbarn, lautet die Frage, die der kulturMontag in einem Italien-Schwerpunkt zu klären versucht.