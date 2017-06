Anl. des 75.GT von Gerhard Roth am 24.6.:

Eine junge Frau alleine in einem romantischen Winzerhaus. Ein alter Polizist besessen von ungelösten Frauenmorden. Ein brillanter Koch unter Mordverdacht. Ist der Urlaubsflirt zwischen der Frau und dem sympathischen Koch in Wahrheit eine Liebesaffäre zwischen dem Täter und seinem nächsten Opfer?





Tobias Moretti, Andrea Eckert und Karl Merkatz in einem Film von Xaver Schwarzenberger nach einem Drehbuch von Gerhard Roth.