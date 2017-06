heute leben

Wie kommt Mineralwasser in die Flasche? | Sinnvolles Maturaprojekt | Knorpelschäden | Elisabeth besucht den Botschafter von Tschechien | Al Bano Carrisi - Konzert in Purkersdorf | New Media: E-Reader | Das verrückteste Dorf Österreichs | Song-Missverständnisse | Stargast: Gilbert

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Wie kommt Mineralwasser in die Flasche?

Sinnvolles Maturaprojekt Wissen Sie was ein Snoezel-Tunnel ist? Klingt so nach schlafen, schlummern, schnarchen und genau das soll es auch sein - ein Entspannungstunnel, wie er immer wieder bei Therapien verwendet wird. Genau so einen haben sich die Eltern des fünfjährigen Stefan für ihren behinderten Sohn gewünscht und vier Schüler und Schülerinnen der HTL-Mistelbach haben Stefan als Maturaprojekt einen Snoezel-Tunnel gebaut.

Knorpelschäden Wir sind jetzt mitten in der Laufsaison. Sehr ambitioniert starten viele und übernehmen sich dabei. Fehlbelastungen und Unfälle können Ursache eines Knorpelschadens sein, genau so wie Verschleiß und Entzündungen. Hier wäre ein menschliches Ersatzteillager gut. Es muss nicht gleich das ganze Gelenk sein, es reichen auch Stammzellen. In der Fußchirurgie werden sie dazu verwendet um schadhaftes Knopelmaterial zu erneuern. Dazu begrüßen wir bei uns Dr. Peter Bock vom Orthopädischen Spital Speising in Wien.

Elisabeth besucht den Botschafter von Tschechien Ein Botschafter kann es sich meistens nicht aussuchen, in welches Land er berufen wird. Zwar werden Wünsche wenn möglich berücksichtigt, aber manchmal müssen die Diplomaten in den sauren Apfel beißen und für vier Jahre in Länder „zweiter Wahl“ übersiedeln. Das gilt nicht für Jan Sechter, Diplomat aus Prag, denn Wien war für ihn von Anfang an die Nummer 1 seiner Wünsche. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler hat ihn besucht.

Al Bano Carrisi - Konzert in Purkersdorf Groß gefeiert wurde an diesem Wochenende in Purkersdorf die Erhebung zur Stadt vor 50 Jahren. Gefeiert wurde auch beim Purkersdorfer Open Air Sommer mit einem großen Konzert mit einem ganz Großen aus dem Musikgeschäft: Al Bano Carrisi.

New Media: E-Reader Der Sommerurlaub kommt und für alle Vielleser heißt es meistens: Wenn es ans Koffer packen geht, muss oft noch mal aussortiert werden, damit er auch zugeht. Und - dicke Wälzer treiben das Gewicht in die Höhe. Wer aber auf einen E-Reader für den Urlaub setzt, kann ein ganzes Regal Bücher mit in die Ferien nehmen. Dazu begrüßen wir bei uns die New Media-Expertin Lena Doppel.

Das verrückteste Dorf Österreichs Kennen Sie das auch? Sie stehen vor einem, angeblich bedeutenden, modernen Kunstwerk, und Sie denken sich: will mir der Künstler was sagen? Oder will er mich veräppeln? Wo sind die Grenzen zwischen Kunstsinn und Unsinn? Diese Frage wird zur Zeit in einem Museum thematisiert, das nicht zufällig "Nonseum" heißt. Und das befindet sich im Weinviertler Ort Herrnbaumgarten, der sich, ebensowenig zufällig, "das verrückteste Dorf Österreichs" nennt.

Song-Missverständnisse "Ein Lied sagt mehr als tausend Worte" zitieren wir jetzt einmal frei. Sicher haben Sie das eine oder andere persönliche Liebeslied, dessen Bedeutung Ihnen - wie vielen Anderen - so klar scheint. Aber oft trügt der Schein.

Buchtipp:

Michael Behrendt: I don't like Mondays. Die 66 größten Songmissverständnisse

Stargast: Gilbert Unser heutiger Stargast kommt aus Tirol, hatte sein Bühnendebüt mit acht Jahren und ist schon lange im Schlagergeschäft - wir freuen uns auf Gilbert.