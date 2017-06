ZIB

Brexit-Verhandlungen starten – dazu Liveschaltungen nach Brüssel und London / Anschlag auf Muslime in London: 1 Toter / Frankreich: Absolute Mehrheit für Macron – dazu eine Live-Schaltung zu Eva Twaroch nach Paris / Einigung in letzter Minute zwischen Regierung und Grünen auf die Bildungsreform – Liveschaltung ins Parlament / Weiter Streit über die sogenannte Mittelmeerroute für Flüchtlinge innerhalb der Koalition / Schon 62 Tote bei verheerenden Waldbränden in Portugal