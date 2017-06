Frisch gekocht on Tour mit Andi und Alex Aus dem Wiener Prater

Andi und Alex gehen in die Luft - und zwar buchstäblich!

Ein gläserner Küchencontainer wird mit den Frisch gekocht-Profiköchen Andreas Wojta und Alexander Fankhauser in luftige 30 Meter Höhe gezogen, und dort - mit Blick über Wiens Wahrzeichen - kochen die beiden auf. Der Kran mit dem gläsernen Küchenstudio steht im Prater und bietet einen wunderschönen Blick, nicht nur über die grüne Lunge Wiens sondern auch auf das Riesenrad, den Steffl und die Skyline des modernen Wiens jenseits der Donau.

Der Prater ist natürlich auch eine Inspirationsquelle für Andi und Alex Rezepte, denn der gelernte Wiener Andreas Wojta zeigt seinem Tiroler Kollegen Alexander Fankhauser den Wiener Wurstelprater, in dem er wie jedes Wiener Kind natürlich aufregende Momente verbracht hat.

Bei ihrem Spaziergang durch den Wiener Prater haben sich Andi und Alex zu folgenden Rezepten inspirieren lassen:

Heute bereitet Andi Erdäpfelrohscheiben mit Lachs und Dille zu, und Alex macht Kirschnocken auf Vanillecreme mit Zuckerwatte.