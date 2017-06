Zeit im Bild

Bildungsreform kommt – Regierung und Grüne einigen sich

Dazu ein Gespräch mit Wolfgang Geier / Durchbruch auch bei der Primärversorgung / Nach dem Sieg der Macron-Bewegung hat sich die politische Landkarte in Frankreich verändert / Brexit-Verhandlungen starten / Absichtliche Fahrt in eine Gruppe von Moslems vor einer Moschee in London / Die Waldbrände in Portugal wüten weiter – 2.000 Feuerwehrleute kämpfen dagegen an / Debussy-Oper „Pelleas & Melisande“ hat Premiere in der Wiener Staatsoper