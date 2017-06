Seitenblicke Weekend

*Es wird wieder gekocht und gefeiert...

Was haben Komödiant Felix Dvorak und Burgschauspielerin Maria Happel seit kurzem gemeinsam? Sie dürfen den Titel „Kammerschauspieler“ tragen. Beide Publikumslieblinge sehen Sie heute, sowie den Auftakt zur „Starnacht am Wörthersee 2017“.

Weiters präsentiert Alexander Hofer eine andere Seite von Maria Happel, nämlich ihre Kochkünste, in einem Seitenblicke Gourmet...