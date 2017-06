Das Biedermeierfest 2017 aus Bad Gleichenberg

Es ist österreichweit ein einmaliges Fest, das Biedermeierfest in Bad Gleichenberg, bei dem sich am 11. Juni wieder alles im Dreivierteltakt dreht.

Feine Damen in wogenden Kleidern und edle Herrn in Frack und Zylinder flanieren über die Kurparkpromenade und lassen die Biedermeier-Epoche wieder aufleben.

Der ehrwürdige Kurpark von Bad Gleichenberg mit seinen mächtigen Bäumen, gesäumt von geschichtsträchtigen Villen, ist Schauplatz dieser romantischen Zeitreise zu der selbst "der Kaiser" erwartet wird. Ein Film von Robert Sturmer.