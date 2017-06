Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen: *) In St.Michael ob Bleiburg war für einen Tag das ganze Dorf Bühne: Der slowenische Kulturverein KPD Šmihel feierte sein 110-jähriges Bestandsjubiläum

*) Das traditionsreiche Festival Ljubljana prägt auch heuer das sommerliche Kulturgeschehen der Stadt mit Kunstereignissen der Spitzenklasse



*) Unter dem Titel "Heimat.Domovina.Patria" zeigt die Galerie Kro Art Contemporary in Wien derzeit Werke namhafter Künstler aus Kärnten, Slowenien und Italien



*) Bis Ende Oktober ist im Werner Berg Museum in Beiburg/Pliberg heuer die Sonderausstellung "Gottfried Helnwein:Kind" zu sehen



*) Die Fußballer des Slowenischen AK wollen sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Schon vor dem letzten Spiel gegen ATUS Ferlach sicherte man sich den Vizemeistertitel in der Kärntner Liga und damit das Ticket für den ÖFB-Cup





Moderation: Alexander Tolmaier

Redaktion: Marijan Velik