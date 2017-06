Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Indien und Curry

Der Verkäufer hat sofort eine Erklärung parat: Masala ist das indische Wort für eine Gewürzmischung, Curry ist das europäische Wort dafür. Die Europäer haben von Currypulver auf Curry verkürzt, verwendet werden die Gewürzmischungen zur Zubereitung der indischen Eintöpfe, die auch als „Curry“ bezeichnet werden. Dieses Hauptgericht gibt es mit Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten oder vegetarisch, gegessen wird es mit Reis oder Fladenbrot. Welche Gewürze findet man hier und wieviel von welchem Gewürz kommt in ein Masala? Sarah macht sich am nächsten Tag auf den Weg ins Kardamomgebirge in 1000m Seehöhe zur Pfefferbäuerin Salij. Gemeinsam geht es zu den Pfefferpflanzen, die sich bis zu 10m an Palmen in die Höhe ranken. Frisch gepflückt testet Sarah die Schärfe eines einzelnen Pfefferkornes und staunt nicht schlecht, als Frau Salij für ihre Suppe gleich eine Handvoll Pfefferkörner verwendet. Rasam, Pfeffersuppe, ist eine lokale Spezialität und wird zum Hauptgericht mitserviert - eine scharfe, aber auch köstliche Sache.

Am nächsten Tag geht es für Sarah in die Backwaters – ein Feuchtgebiet bestehend aus Seen, Flüssen, Lagunen und Kanälen im Hinterland der Küste. Hier trifft sie Shibu, einen Fischer, der mit ihr auf den Vembanadu See hinausfährt. Das schwere Netz schwungvoll auszuwerfen bedarf viel Erfahrung und Geschicklichkeit – Sarah überlässt das nach einem Versuch lieber Shibu. Mit kleiner, aber feiner Beute bereitet Shibus Frau Kumari ein Fisch-Curry zu. Für diesen Eintopf werden verschiedene Gewürze und Kokosnussfleisch zu einer Paste verrieben. Diese Paste wird in eine heiße Öl-Gewürzmischung gerührt, dann kommt der Fisch dazu. Serviert wird mit Reis, der zu kleinen Bällchen gerollt ins Curry getaucht wird - gegessen wird mit der Hand.

REZEPTE

FISCH - CURRY

Geschälte Knoblauchzehen, Ingwer und grüne Chilis grob schneiden. Fleisch aus 1/2 Kokosnuss schaben und zum Knoblauch-Ingwer-Chili-Gemisch geben. 1/2 TL Kurkuma zufügen, Wasser zugießen und das Ganze so lange im Mörser zerreiben, bis eine Paste ohne Klumpen entsteht. Zum Schluss 4 EL Chilipulver zur Kokospaste mischen. 2-3 EL Kokosöl in einer Pfanne erhitzen, 1/2 Handvoll Senfkörner und 1/2 gehackte Zwiebel zufügen und anglasen. 3 gehackte Knoblauchzehen, etwas gehackten Ingwer, grüne Chilischoten und Fenchelsamen beigeben. Die Kokospaste einrühren, salzen und mit Wasser aufgießen. Kodampoli (eine sehr seltene Gewürzzutat) zugeben. Ca. 1/2 kg Fischstücke nach Geschmack zufügen und 3-5 Minuten bedeckt köcheln lassen. Reis kochen, in Bällchen formen und in das Fisch-Curry getaucht genießen.



CHAI MASALA - TEE

Zu schwarzem Tee Milch, Zucker und Pfeffer-Masala (je nach Geschmack zusammengestellte Gewürzmischung) zufügen. Der einzige Grundsatz: Ein Rest von Tee muss hinter den Gewürzen noch zu schmecken sein.



HÜHNER - MASALA - GEWÜRZMISCHUNG

In einer Pfanne ohne Öl halbierte Zimtstangen, Kardamom, je 1/2 EL Nelken und schwarzen Pfeffer, Muskatblüten und etwas Kreuzkümmel ca. 3 Minuten rösten. Dann das Ganze zu einem Pulver mahlen.



RASAM - PFEFFERSUPPE

In einem Topf 1 EL Ghee (geklärte Butter) und 2 EL Palmöl erhitzen. 1TL Senfkörner, 1 würfelig geschnittene Tomate, 4 zerdrückte Knoblauchzehen und 5 Curryblätter zufügen und umrühren. Je 1 TL Koriander, Kurkuma, grob gemahlene Pfefferkörner und noch etwas Chili untermengen. Mit ca. 1/4 l Wasser aufgießen, 1 Schuss Tamarindensud zufügen und köcheln lassen.



HÜHNER - CURRY

Für die Cashewnuss-Paste Cashewnüsse, grüne Chilischoten, 1 würfelig geschnittene Zwiebel und Lorbeerblätter in Wasser 20 Minuten köcheln lassen. Danach alles in einen Mixer geben und pürieren. Etwas Ghee (geklärte Butter) in einem Topf erhitzen. Geriebene Muskatnuss, Nelkenpulver und Ingwer-Knoblauch-Paste dazumischen und das pürierte Cashew-Gemisch beifügen. Für das Hühner-Curry Hühnerfilet in daumenlange Stücke schneiden, Joghurt und etwas Ingwer-Knoblauch-Paste zufügen. Mit je 1/2 TL Kurkuma und Hühner-Masala würzen. Alles gut vermischen. Mariniertes Hühnerfleisch in Ghee anbraten. Die Cashwenuss-Paste zufügen, etwas salzen, Wasser zufügen und 30 Minuten bei milder Hitze garen. Dazu Reis servieren.