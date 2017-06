Millionen Gäste aus aller Welt werden in Kiel erwartet, um das groe Sommerfest Nordeuropas zu feiern. Ausgerechnet jetzt wird in einer leer stehenden Wohnung mitten im Stadtzentrum eine erschlagene Frau aufgefunden. Vom Täter, der sich offensichtlich über Monate in dem Versteck eingerichtet hatte, fehlt jede Spur.



Als Kommissar Borowski sich in der Wohnung des Opfers umsieht, steht er plötzlich vor einer Feuerwand. Für einen Moment stehen sich Roman Eggers und der Kommissar gegenüber. Eggers versucht verzweifelt, die Folgen seiner Tat zu vernichten - und rettet Borowski im letzten Moment.



Danach verschwindet er erneut in der Anonymität der sich langsam mit Menschen füllenden Stadt. Doch dann wird ein weiterer Toter gefunden. Haben Borowski und Brandt es etwa mit einem Serienmörder zu tun?

