IM ZENTRUM Die rot-blaue Versuchung: das Ende eines Tabus

Die SPÖ hat diese Woche ihr jahrzehntelang geltendes Credo aufgegeben, keine Regierungskoalition mit der FPÖ einzugehen. Präsidium und Vorstand der Sozialdemokraten haben einen Wertekatalog und Koalitionsbedingungen beschlossen, der für alle Parteien gelten soll, die mit der SPÖ zusammenarbeiten wollen – was auch die Option rot-blau ermöglicht. Innerhalb der SPÖ gibt es weiterhin Diskussionen, wie man es künftig mit der FPÖ halten soll. Bedeutet das Ende der Ausgrenzungspolitik der SPÖ gegenüber den Freiheitlichen einen radikalen Bruch mit der sogenannten Vranitzky-Doktrin oder einfach ein Stück politischer Normalität? Ist die Öffnung gegenüber Blau ein rein taktisches Manöver, um in künftigen Koalitionsverhandlungen nicht erpressbar zu sein? Und was bedeutet die neue SPÖ-Linie für die Wahlchancen der Partei im Oktober? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:



Peter Kaiser

Landeshauptmann Kärnten, SPÖ / Autor SPÖ-Wertekompass



Hans Niessl

Landeshauptmann Burgenland, SPÖ



Dieter Böhmdorfer

Ehemaliger Justizminister in der ÖVP/FPÖ-Koalition



Barbara Blaha

Ehem. Vorsitzende österr. Hochschülerschaft



Cathrin Kahlweit

„Süddeutsche Zeitung“



