Ausgewandert sind die Tiroler damals der Armut wegen, weil sie wegen der erbrechtlichen Teilung der Bauernhöfe in ihrer Heimat kein Auskommen mehr fanden. Etwa 180 Tiroler sahen daher 1857 in der Emigration nach Südamerika eine Chance ihrer ärmlichen Heimat zu entfliehen. Gemeinsam mit dem örtlichen Pfarrer verabschiedeten sich etwa die Silzer, mit einem gemeinsamen Gottesdienst auf dem Dorfplatz, ins ferne Südamerika.

Der Film schildert anhand von Familien, wie die alpenländische Kultur der ausgewanderten Mitteleuropäer der Integration in Südamerika erstaunlich lange standhält. Geblieben sind den ehemaligen Österreichern und Deutschen ihre Sprache und die Tradition, die sie inmitten von dort ansässigen Peruanern und Indios ausleben dürfen.

Die Ältesten der noch lebenden Migranten aus Österreich sprechen noch den Tiroler Dialekt des 19. Jahrhunderts. Die jüngste Generation hingegen, verfügt über einen geringeren Wortschatz der "alten Sprache", umso mehr unterhält man sich mit Freunden in "Schriftdeutsch", das sie in der Schule nun neben dem Spanisch unterrichtet bekommen.

150 Jahre lang konnten Tiroler, Rheinländer und Peruaner in den unterschiedlichsten Bereichen voneinander lernen und profitieren. Gemeinsam prägt man das Ortsbild, ob im Dirndl oder in peruanischer Uniform, ob bei Tisch mit Bananenstrudel, Tiroler Knödel oder Tapas.

DOKUMENTARFILM IN ÖSTERREICH



dok.at, die Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm, ist der einzige professionelle Filmverband in Österreich, der sich gezielt für den Dokumentarfilm einsetzt.

Die Gruppe umfasst sowohl Regisseure und Regisseurinnen als auch Produktionsfirmen und versteht sich als film- und medienspezifische Lobby der Dokumentarfilmschaffenden in Österreich.

mehr ...