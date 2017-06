ZIB

Inzwischen ist die Zahl er Toten bei den Waldbränden in Portugal auf 62 gestiegen / Irakische Armee startet Offensive gegen IS in Mossul / Bisher nur geringe Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in Frankreich / Justizminister Brandstetter hofft, dass das Sicherheitspaket noch vor der Wahl beschlossen wird / 25-Jähriger tötet seine 31-Jährige Lebensgefährtin in der Steiermark