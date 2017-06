Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

EXIT VOM BREXIT?

Irgendwann in den nächsten Tagen sollen sie jetzt wirklich losgehen, die Verhandlungen um den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Das Europäische Parlament will mitreden können, wenn es um die Modalitäten des „Brexit“ geht. Und ganz vorsichtig keimt bei manchen auch schon die Hoffnung auf, die Briten könnten es sich angesichts des komplizierten Ergebnisses der Unterhauswahl vor zehn Tagen und schwieriger Verhandlungen doch noch überlegen. Harter Brexit, weicher Brexit oder am Ende vielleicht dann doch gar kein Brexit? Tim Cupal und Peter Fritz haben sich in Straßburg und Brüssel umgehört.



Dazu im Studio: Harald Vilimsky, der Fraktionsführer der FPÖ im Europaparlament und FPÖ-Generalsekretär