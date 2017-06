Zeit im Bild

Inzwischen ist die Zahl er Toten bei den Waldbränden in Portugal auf 62 gestiegen - Dazu eine Liveschaltung nach Portugal / Bisher nur geringe Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in Frankreich - Dazu eine Liveschaltung nach Paris / Justizminister Brandstetter hofft, dass das Sicherheitspaket noch vor der Wahl beschlossen wird / Die Stimmung zwischen den Koalitionsparteien wird immer schlechter / Kritik am Verbotsgesetz – eine Reform sei überfällig / Nova Rock-Festival mit 220.000 Besuchern zu Ende