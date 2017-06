Zum 10. Todestag v. Kausjürgen Wussow am 19.6.2017: Start der Reihe:

Auf der philippinischen Insel Boracay leitet Dr. Frank Hofmann zusammen mit seiner früheren Freundin Dr. Regina Lehr eine Klinik. Ein französischer Anwalt ist unterwegs nach Boracay. Sechs Jahre suchte er nach Frank und kommt nun auf Grund eines Zeitungsartikels auf die Insel. Er glaubt, dass dieser am Tod seiner Frau und seines neugeborenen Kindes schuld ist und will sich an Frank rächen. Beide starben bei der Entbindung.



Koproduktion Lisa Film/ORF

('Klinik unter Palmen - Höhere Gewalt' am 24. Juni, ORF2)