Isenhart - Die Jagd nach dem Seelenfänger

Im ausgehenden 12. Jahrhundert jagt der junge Schmied Isenhart einen Serienkiller, der seinen Opfern, darunter Isenharts Jugendliebe Anna, das Herz herausschneidet. Während Isenhart in die düstere Welt des Mörders eintaucht, wird ihm klar, dass er es mit einem von naturwissenschaftlicher Neugier getriebenem Genie zu tun hat...

Basierend auf dem Roman von Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt ("Die Sturmflut") präsentiert Regisseur Hansjörg Thurn, der für den Quotenhit "Die Wanderhure" verantwortlich zeichnete, einen spannenden Thriller, in dem im 12. Jahrhundert ein Serienkiller sein Unwesen treibt. Mit einem multinationalen, 130-köpfigen Team, einem Budget von ca. 5 Millionen Euro und einer hochkarätigen Besetzung bestehend aus deutschen und österreichischen Newcomern und Schauspielveteranen, ließ der Regisseur die dunkle Welt des Mittelalters so authentisch wie möglich aufleben. Neben den Austro-Mimen Johannes Krisch, Hary Prinz, Gregor Seberg und Michael Steinocher ("Vermisst, Alexandra Walch, 17") glänzen Sebastian Ströbel ("Plötzlich Fett"), Bert Tischendorf ("18 - Allein unter Mädchen") in der Titelrolle, "Tatort"-Kommissar Klaus J. Behrendt, TV- und Pop-Star Jeanette Biedermann, Newcomer Emilia Schüle, Martin Feifel, Ludger Pistor ("Arme Millionäre") u.v.a.

Neben der Jagd nach dem Mörder werden in die Story überaus anschaulich die in der damaligen Zeit aufkommenden geistes- und naturwissenschaftlichen Diskussionen verwoben, die den Gesetzen der Kirche strikt entgegengesetzt waren. Wo ist der Sitz der Seele? Was passiert, wenn die Seele den Körper verläßt? Heiligt die menschliche Neugier alle Mittel?

ZUR STORY:

Wie durch ein Wunder wird ein totes Baby durch den Hauch eines Unbekannten wieder zum Leben erweckt. Das Waisenkind wächst als Sohn eines Schmiedes auf der Burg Laurin auf. Zusammen mit seinem Ziehbruder Konrad (Michael Steinocher) wird dem nunmehr Isenhart (Bert Tischendorf) Genannten das höchste Gut der damaligen Zeit zuteil: er erhält adelige Bildung. Doch für Isenhart stürzt eine Welt zusammen, als seine erste große Liebe Anna (Xenia Georgia Assenza) bestialisch ermordet und ihres Herzens beraubt wird. Der mutmaßliche Mörder wird schnell gefunden – und hingerichtet.

Jahre später ereignet sich ein Mord nach identischem Muster. Isenhart und Konrad machen sich auf, den Serienmörder mit den forensischen Mitteln ihrer Zeit zur Strecke zu bringen. Unterwegs begegnen ihnen der Medicus Günther (Hary Prinz) und sein Gehilfe Henning von der Braake (Sebastian Ströbel, Bild), die ihnen bei der Mördersuche behilflich sind. Isenhart und Henning knüpfen ein besonderes Band der Freundschaft – beide sind ihrer Zeit voraus und interessieren sich für Fragen wie den Sitz der Seele zu orten bis hin zur Anatomie des menschlichen Körpers. Die Jagd bringt sie bis ins ferne Iberien, wo sie in Toledo auf Philosophen und Wissenschaftler aus aller Welt stoßen. Da entdeckt Isenhart in einem finsteren Gewölbe Anatomiezeichnungen des menschlichen Herzens. Waren sie von dem Mörder angefertigt worden – und wenn ja, wann schlägt er wieder zu?

Anstrengende Dreharbeiten in Ungarn und Österreich Die im ausgehenden 12. Jahrhundert angesiedelte Story spielt im südbayerisch-österreichischen Raum und wurde an bilderbuchhaften Schauplätzen im Thayatal (Burg Hardegg und die Burgruine Kaja), in Budapest, das als spanisches Toledo herhalten musste, sowie in Berlin gedreht. Da im Sommer gedreht wurde, musste für die Winterszenen Kunstschnee hergestellt werden, dazu kam viel künstlicher Rauch und Nebel, um die Szenen so stimmungsvoll wie möglich zu gestalten. Als erster für das deutschsprachige Fernsehen koproduzierte Mittelalter-Thriller punktet "Isenhart" neben seiner dichten Story mit einer beeindruckenden Optik. Bei Innenaufnahmen setzte man statt auf künstliches Licht auf natürliche Lichtquellen, die Handlungsorte wurden so dargestellt wie sie damals waren - roh, schmutzig und gefährlich.

Kurzinhalt Im Glauben, der Sohn des Schmieds zu sein, verbringt Bastard Isenhart seine Kindheit auf der Burg Laurin, wo ihm zusammen mit Stammhalter Konrad eine umfassende Bildung zuteil wird. Ein einschneidendes Erlebnis verändert Isenharts Leben jedoch schlagartig: Seine Jugendliebe Anna von Laurin wird Opfer eines grausamen Ritualmordes, bei dem ihr das Herz herausgeschnitten wird. Jahre später stößt Isenhart durch Zufall auf einen ähnlichen Mord an einer Wirtstochter. Mit den Mitteln der damaligen Zeit machen sich Isenhart, Konrad sowie Medicus Günther und dessen Sohn Henning daran, den Serientäter ausfindig zu machen.



Eine Koproduktion ORF/PRO7/Ninety-Minute Film/Dor Film

DARSTELLER Bert Tischendorf (Isenhart)

Sebastian Ströbel (Henning von der Braake)

Michael Steinocher (Konrad von Laurin)

Jeanette Biedermann (Maria)

Johannes Krisch (Walter von Ascisberg)

Klaus J. Behrend (Sydal von Friedberg)

Emilia Schüle (Sophia von Laurin)

Martin Feifel (Sigimund von Laurin)

Hary Prinz (Günther von Martensen)

Gregor Seberg (Chlodio)

Jürgen Schornagel (Wilbrand von Maulbronn)

REGIE Hansjörg Thurn

Drehbuch: Holger Karsten Schmidt

Kamera: Markus Hausen

Musik: João Jarosch

Story: Holger Karsten Schmidt

"Isenhart - Die Jagd nach dem Seelenfänger" ist eine Ninety-Minute Film Produktion in Koproduktion mit ORF/PROSIEBEN/DOR Film/Filmpool München gefördert durch Medianboard Berlin-Brandenburg, Fernsehfonds Austria, FFF Bayern, Media und Fernsehfilmförderung des Filmfonds Wien.

Lesen Sie das Buch zum Film! Der packende Roman "Isenhart" von Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt ist auch im Buchhandel zu erwerben.