Keine Luft zu bekommen gehört wohl zu den am meisten belastenden Symptomen überhaupt. Viele Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel an Cystischer Fibrose oder bestimmten Formen der COPD leiden, kann nur eine Lungentransplantation helfen. Diese Eingriffe sind immer noch kompliziert und riskant haben aber heute bereits viel bessere Erfolgsaussichten als noch vor einigen Jahrzehnten. So gute Aussichten, dass manche Lungentransplantierte sogar ganz außergewöhnliche sportliche Leistungen vollbringen können -etwa auch im Bereich des Bergsteigens. Eine Gruppe Lungentransplantierter aus dem Wiener AKH, das mittlerweile eines der internationalen Transplantationszentren beherbergt, macht sich auf den Weg zum Gipfel des höchsten Berges Afrikas, dem Kilimanjaro. Bewusst gesund war bei den Vorbereitungen zu diesem Unternehmen dabei. Gestaltung: Christian Kugler

Sommerzeit ist Gelsenzeit. Doch was kann man tun um von den lästigen Insekten nicht gestochen zu werden? Es gibt mittlerweile zahlreich Produkte auf dem Markt, die angeblich tatsächlich Schutz vor den Quälgeistern bieten. Angefangen von Moskitonetzen bis hin zur „chemischen Keule. Was tatsächlich wirkt und worauf man vor allem bei den gerne verwendeten „Gelsensteckern“ achten muss –bewusst gesund hat sich das angesehen. Gestaltung: Steffi Hawlik

Schlechter Schlaf – viele Lichtquellen stören die Nachtruhe

Gerade erleben wir die längsten Tage und kürzesten Nächte des Jahres. Umso wichtiger ist es in den kurzen Nachstunden auch wirklich entspannt schlafen zu können. Was uns oft gar nicht bewusst ist, verschiedene Lichtquellen können die Schlafqualität stark beeinträchtigen. An der Medizinischen Universität Wien hat man in Studien festgestellt, dass kurzwelliges Licht, das von Computerbildschirmen, Smartphones oder Tablets aufs Auge trifft, zu Einschlafstörungen führen kann. Aber auch der aktivierende Effekt von Licht wird therapeutisch erforscht. Tatsache ist, dass es auf der Nordhalbkugel unserer Erde gar nicht mehr richtig dunkel wird, was durch Satellitenbilder eindrucksvoll bewiesen wurde. Bewusst gesund hat Experten gefragt, welche Auswirkungen diese „Lichtverschmutzung“ auf die Gesundheit hat.



Gestaltung: Christian Kugler