In Radstadt in Salzburg benutzt die Modellfluggruppe Pongau seit 2011 einen kleinen Flugplatz. Die Bewohner einer benachbarten Siedlung klagen über den ständigen Lärm durch die Fluggeräte. Sie wünschen sich eine strengere Lärmschutzverordnung.

UNZUMUTBARE LÄRMBELÄSTIGUNG? Nachgefragt

Am Golfplatz bei Pfarrkirchen in Bad Hall wird in Vorbereitung auf Turniere oft Sonntags in den frühen Morgenstunden mit lauten Fahrzeugen der Rasen gemäht.



Die Anrainer klagen auch hier über Lärmbelästigung und Schlafentzug. Nach einer Diskussion in "BürgerAnwalt" und Kritik der Volksanwaltschaft gibt es eine neue Lärmschutzverordnung.