ZIB

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in London hat sich die Trauer in Wut umgewandelt was zu Demonstrationen führt / Weltweite Trauer nach Tod des Deutschen Ex-Kanzlers Helmut Kohl / Das Sicherheitspolizei –Gesetz droht zu scheitern / Kubanische Regierung verurteilt Trump-Dekret / Nach tödlichen Schüssen auf einen Schwarzen wurde Polizist überraschend freigesprochen / Container-Frachtschiff zerstört amerikanischen Zerstörer / Diskussion um „Tamponsteuer“ / Richard Strauss „Cappriccio“ im Tiroler Landestheater