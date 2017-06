Zeit im Bild

Nach den Protesten bei ihrem Besuch im abgebrannten Hochhaus beruft Theresa May eine Sondersitzung des Kabinetts ein / Auch die Queen nimmt bei ihren Geburtstagsfeierlichkeiten Bezug auf die Opfer des Brandes / Morgen findet in Frankreich die Stichwahl statt

- Dazu eine Liveschaltung nach Paris / Auch in Österreich wird immer mehr über Social Media, wie zum Beispiel Facebook, Wahlkampf betrieben / Das Sicherheitspaket droht zu scheitern, derzeit gibt es keine Einigung zwischen den Koalitionspartnern / Donald Trump versucht, die Kuba-Politik seines Vorgängers rückgängig zu machen / 100.000 bei der Regenbogenparade in Wien / Im Herbst wird der erste Band einer neuen Trilogie von Gerhard Roth veröffentlicht