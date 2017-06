Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Daten aus dem Weltraum – erstmals wird modernste Technik für die Landwirtschaft genützt. Bei der Wieselburger Messe stehen innovative Betriebe und Pferde im Mittelpunkt. Und wir besuchen zwei ganz besondere Bauernhöfe in Vorarlberg und in Kärnten.