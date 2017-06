München 7 - Zwei Polizisten und ihre Stadt Der Mann im dunklen Anzug

Xavers Tochter Irmi holt die Vergangenheit ein. Ungefragt taucht der leibliche Vater ihres Sohnes Maxi auf und drängt sich wieder in ihr Leben. Dass er eigentlich in der Versenkung verschwinden sollte, hat er offenbar vergessen. Schließlich war er nicht mehr als nur eine flüchtige Affäre für Irmi. Wie es der Teufel will, belauscht ausrechnet Maxi einen Streit zwischen den beiden und nimmt enttäuscht Reißaus. Mit Xavers Hilfe hofft Irmi, den Buben wieder zu finden. Eine großangelegten Suchaktion nimmt ihren Anfang.