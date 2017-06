Der Winzerkönig Auf Kollisionskurs

Thomas versucht seine Schwester Andrea dazu zu überreden, zur Bürgermeisterwahl anzutreten. Georg Plattner fühlt sich als einziger Kandidat für das Bürgermeisteramt bereits als klarer Sieger. Erst nach einer neuerlichen Konfrontation mit Georg, fasst Andrea den Entschluss, tatsächlich gegen ihn zu kandidieren. Unangekündigt tauchen Spritzfahrzeuge in Thomas Rieden auf und bekämpfen mit Sprühmittel die Stechmückenplage. Wütend wendet sich Thomas an die dafür Verantwortliche, Dr. Karin Schwarz, um zu verbieten, dass in seinen Gärten Gift gesprüht wird. Er erfährt eine glatte Abfuhr. Wenig später taucht die attraktive Biologin jedoch bei Thomas im Weingarten auf und versucht eine Verständigung.