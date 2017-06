Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Inferno

Am Ufer eines Badesees liegen Giftmüllfässer vergraben. Als Badegäste einen Unfall mit einem mitgebrachten Campingkocher haben, löst die Explosion der Gasflasche ein wahres Inferno aus. Peter Berger und Stella, die mit ihrem Baby Oliver auch am See sind, übernehmen die Erstversorgung und verständigen den Medicopter. Wähend die Verletzten versorgt werden, kommt es allerdings zu einer weiteren Ausbreitung des Feuers und zu Folgeexplosionen.



Koproduktion RTL/ORF